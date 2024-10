So revolutioniert Sally AI das Vertriebscontrolling (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mannheim (ots) - Nicht selten verlieren ganze Vertriebsteams den Überblick überihre Vertriebsaktivitäten - Julian Kissel, Geschäftsführer der Aliru GmbH,bietet eine innovative Lösung, die diese Herausforderungen effizient adressiert:Mit dem KI-Assistenten für Meeting-Transkription und Aufgaben namens Sallykönnen Unternehmen ihre Vertriebsaktivitäten in Echtzeit überwachen undnachhaltig optimieren. Wie das funktioniert und welche Vorteile sich darausergeben, erfahren Sie hier.Vertriebsteams sehen sich zunehmend komplexen und dynamischen Kundenbeziehungengegenüber, während gleichzeitig der Druck auf Effizienz und Umsatzergebnissestetig wächst. Um unter diesen Umständen erfolgreich zu bleiben, wird es für sieimmer wichtiger, ihre Vertriebsprozesse zu standardisieren, Kundengesprächebesser nachzuvollziehen und klare Strukturen für das Aufgabenmanagement zuschaffen. Doch die Realität sieht oft anders aus: Viele Teams verlieren denÜberblick über ihre Aktivitäten und haben mit lückenhaften Arbeitsabläufen zukämpfen - besonders in Hinblick auf die Konsistenz der Verkaufsgespräche, dieEinhaltung von Prozessen und die Nachverfolgung von Kundeneinwänden. "Ohne eineklare Übersicht über die Vertriebsprozesse gehen wertvolle Chancen verloren.Bleiben diese Probleme ungelöst, gefährden Unternehmen nicht nur ihren Umsatz,sondern langfristig auch ihre gesamte Wettbewerbsfähigkeit", warnt JulianKissel, Geschäftsführer der Aliru GmbH."Wir haben es aufgrund unseres eigenen schnellen Wachstums mit ähnlichenHindernissen zu tun gehabt", fügt er hinzu. "Glücklicherweise haben wir mitSally nicht nur eine lückenlose Lösung für uns selbst entwickelt, sondern könnensie nun auch allen anderen Vertrieblern zugänglich machen." Mit seinerlangjährigen Erfahrung in der Implementierung und Optimierung von CRM-Systemenhat Julian Kissel bereits zahlreiche Vertriebsteams unterstützt, ihre Prozessezu verschlanken und ihre Effizienz zu steigern. Die Aliru GmbH bietet dabeimaßgeschneiderte Lösungen, die es ermöglichen, Vertriebsaktivitäten in Echtzeitzu überwachen und detaillierte Analysen zu nutzen. Eine entscheidende Rollespielt dabei auch der KI-Assistent Sally, der mittlerweile von mehr als 25.000Experten weltweit genutzt wird.KI-Assistenz für Meetings und mehr - wie Sally die Arbeit im Vertrieb verändert"Sally bietet Vertriebsteams nicht nur Unterstützung, sondern verändertgrundlegend, wie sie arbeiten und kommunizieren", verrät Julian Kissel. So istSally AI ein KI-Meeting-Assistent, der Online-Meetings transkribiert, Aufgabenerkennt und wichtige Informationen nahtlos in das CRM-System übermittelt. Dabei