Die Analystenstimmen des Tages: Infineon, Nike, Vestas, Rio Tinto und ASML

Die Privatbank Berenberg hat Rio Tinto von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 5600 auf 6200 Pence angehoben. Bei dem Bergbaukonzern könne man sehen, wie ein "konjunktureller Burggraben" wirklich aussehe, schrieb Analyst Richard Hatch in seiner am Mittwoch vorliegenden Empfehlung nach dem Besuch der Alu- und Titandioxid-Produktion in Kanada.

RBC hat das Kursziel für Nike gesenkt

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike nach genauerem Blick auf die Quartalszahlen von 85 auf 82 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Trendwende in der Produktpipeline werde sich länger hinziehen als gedacht, schrieb Analyst Piral Dadhania in seinem zweiten Kommentar, der am Mittwoch vorlag.

Analysehaus Jefferies senkt Kursziel für Vestas

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 220 auf 160 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Dänen könnten im Bereich Power Solutions durchaus positiv überraschen, schrieb Analyst Lucas Ferhani in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Das Servicegeschäft stehe aber zunächst im Fokus und könnte ihnen den Wind aus den Segeln nehmen.

Berenberg senkt Kursziel für ASML

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML von 1100 auf 945 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Aufgrund der jüngsten Investitionskürzung von Intel und der wahrscheinlich niedrigeren Ausgaben in China, habe sie ihre Schätzungen für das Wachstum der Investitionen in Halbleiter-Hardware für 2025 reduziert, schrieb Tammy Qiu in ihrer am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse.

Berenberg senkt Kursziel für Infineon

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Infineon von 41 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Aufgrund der jüngsten Investitionskürzung von Intel und der wahrscheinlich niedrigeren Ausgaben in China habe sie ihre Schätzungen für das Wachstum der Investitionen in Halbleiter-Hardware für 2025 reduziert, schrieb Tammy Qiu in ihrer am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial)

Tipp aus der Redaktion: Trader, die ihre Orderkosten gering halten wollen, sind bei SMARTBROKER+ gut aufgehoben: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Trader, die ihre Orderkosten gering halten wollen, sind bei SMARTBROKER+ gut aufgehoben: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt informieren!