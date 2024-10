Atradius warnt vor möglichen Konsequenzen für die Automobilbranche

Köln (ots) - Die Europäische Union plant, spätestens ab Ende Oktober neue Zölle

auf in China hergestellte Elektrofahrzeuge zu erheben. Dieser Schritt, der von

den Mitgliedstaaten noch bestätigt werden muss, könnte weitreichende

Auswirkungen auf die internationale Handelsdynamik haben. "Trotz einer leichten

Reduzierung der ursprünglich vorgeschlagenen Zollsätze bleiben die Abgaben eine

deutliche Reaktion auf die wachsende Angst im Westen vor aggressiven

Preisstrategien chinesischer Exporteure", sagt Frank Liebold, Country Director

Deutschland beim internationalen Kreditversicherer Atradius.



Laut einem Beschlussentwurf will die EU zusätzliche Zölle von bis zu 36 Prozent

auf Importe chinesischer Elektrofahrzeuge erheben. Die EU-Mitgliedsstaaten

könnten noch diese Woche über den Vorschlag der EU-Kommisssion abstimmen. Die

Maßnahme soll die europäische Produktion schützen und richtet sich gegen

Importe, die als unfair subventioniert gelten. Betroffen sind dabei jedoch auch

große deutsche Automobilhersteller, die gemeinsam mit ihren chinesischen

Partnern ebenfalls Zusatzzölle zahlen müssen.





Atradius zeigt sich besorgt über die potenziellen Auswirkungen auf die Branche:"Die Einführung dieser Zölle könnte für die bereits angeschlageneAutomobilindustrie verheerend sein. Besonders in Zeiten, in denen die Herstellernach einer Phase des rasanten Wachstums mit erheblichen Herausforderungenkonfrontiert sind, könnte ein Zollkrieg das Letzte sein, was der Sektor jetztgebrauchen kann", betont Frank Liebold. Denn: Trotz der versöhnlicheren Haltungder EU im Vergleich zu den USA, die kürzlich ihre Zölle auf chinesischeElektrofahrzeuge auf 100 Prozent erhöht haben, sieht Atradius in den neuenHandelsbarrieren ein erhebliches Risiko für die globale Handelsdynamik.Chinesische Hersteller könnten versuchen, die Zölle zu umgehen, indem sie ihreProdukte in andere Märkte lenken, was wiederum die Verkaufschancen westlicherHersteller auf diesen Märkten gefährden könnte.Zölle behindern die Wettbewerbsfähigkeit"Westliche Automobilhersteller können sich einen Zollkrieg nicht leisten", sagtauch Jens Stobbe, der als Manager Risk Service bei Atradius Deutschland dieAutomobilbranche mitverantwortet, und fügt hinzu: "Stattdessen müssen sie ihreWettbewerbsfähigkeit verbessern und ihre Preise schützen, indem sieMehrwertdienste wie den Kundendienst verbessern, technische Innovationenverstärken und in die Markteinführung neuer Produkte investieren." Die neuenZölle, so Jens Stobbe, könnten zu einer weiteren Marktverzerrung führen. Währenddie europäischen Hersteller versuchten, ihre Preise stabil zu halten, könntendie steigenden Kosten für chinesische Importe langfristig zu höheren Preisen fürEndverbraucher führen und die Bemühungen um Nachhaltigkeit untergraben. JensStobbe: "Letztendlich werden sie in naher Zukunft mehr E-Fahrzeuge im niedrigenund mittleren Preissegment anbieten müssen."Erschwerend kommt hinzu, dass die Diskussion um die geplanten Zölle dieUnsicherheit in einer Branche erhöht, die ohnehin schon mit Gegenwind zu kämpfenhat. Elektroautos sind für viele westliche Verbraucher nach wie vorunerschwinglich, und die Zölle auf billigere chinesische Importe werden diePreise wahrscheinlich noch länger in die Höhe treiben und den Markt dämpfen. Dieeuropäischen Hersteller lehnen die Zölle deshalb ab, da sie eine Spirale vonHandelsbarrieren auf beiden Seiten befürchten. Als die Zölle im Juni angekündigtwurden, bezeichnete BMW-Chef Oliver Zipse die Entscheidung der EU als "denfalschen Weg". Gegenwärtig sind Gegenzölle auf westliche E-Fahrzeuge seitens derVolksrepublik nicht geplant, obwohl vieles vom Ergebnis der laufendenVerhandlungen abhängen könnte. China hat jedoch Untersuchungen zu einigeneuropäischen Lebensmittel- und Getränkeimporten eingeleitet, was die Möglichkeiteines umfassenderen Handelskriegs mit der EU aufwirft.