Nachhaltig erfolgreich (FOTO)

Hannover (ots) - Innovativ, umweltfreundlich, ressourceneffizient und lebenswert- was zukunftsorientierte und nachhaltige Wirtschafts- und Lebensräume ausmacht.Wirtschaftsstandorte stehen vor der Herausforderung, sich kontinuierlich anwandelnde globale und lokale Gegebenheiten anzupassen. Digitalisierung, NewWork, Start-up-Initiativen, Nachhaltigkeit und grüne Innovationen spielen einezentrale Rolle für die Positionierung als relevanter Standort. Mit vielfältigenInitiativen und Faktoren festigt die Region Hannover ihre Position als proaktiveVorreiterin transformativer Entwicklungen. So ist die Stadt auf bestem Wege zueiner Smart-City. Eine starke Digital-Health-Sparte, eine intensiveNachwuchsförderung im Bereich der Robotik sowie nachhaltige Studiengänge zieheninsbesondere Fachkräfte in die Region. Die Zahl der Coworking-Spaces wächststetig, aktuell gibt es allein in der Stadt Hannover bereits 25 Locations fürflexibles Arbeiten. Darüber hinaus punktet die grüne Metropole neben einerfahrradfreundlichen Infrastruktur und einem hervorragenden ÖPNV-Netz mitinnovativen Mobilitätskonzepten wie Car Sharing-Angeboten oder dem Rufbus"sprinti", einem On-Demand-Service der Region Hannover. Dank exzellenterAnbindung und Infrastruktur sowie einer Vielfalt an Lebens- undArbeitsmöglichkeiten gilt Hannover heute als Drehkreuz in der niedersächsischenInfrastruktur. Biologische, nachhaltige und kreislauffähige Produkte,Dienstleistungen und Handlungen werden dort wie auch in der gesamten Regiongelebt.So stärkt Hannover als Epizentrum der Messewelt ihren Ruf als eine der führendenDestinationen für umweltbewusste Events. Die nachhaltigen Veranstaltungsorte undHotels der niedersächsischen Landeshauptstadt zeichnen sich durch hoheEnergieeffizienz und den Einsatz Erneuerbarer Energien aus. Besucher haben dieMöglichkeit, auf der Website visit-hannover.com, mit einem CO2-Rechner ihrenökologischen Fußabdruck zu berechnen. Die Stadt punktet zudem mit einemabwechslungsreichen Spektrum ausgefallener Veranstaltungsorte wie dem SchlossHerrenhausen mit einzigartiger Gartenkulisse oder dem Prunksaal des Maharadschasim Erlebnis-Zoo Hannover. Ein breit gefächertes Angebot an Unterkünften jederKategorie sowie abwechslungsreichen Freizeitmöglichkeiten machen Hannover zueiner hervorragenden Wahl für MICE-Planende weltweit. Mit ihrer zentralen Lageund optimalen Infrastruktur sowie erstklassigen Locations nimmt die RegionHannover auch eine führende Rolle im Kongress- und Veranstaltungsbereich ein.