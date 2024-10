Regelkonform reisen, HR- & Travel-Abteilung entlasten und bei Einreise- und Melderegularien auf Nummer sicher gehen (FOTO)

Berlin (ots) - Geschäftsreisen sind neben Workation und mobilem Arbeiten im

Ausland feste Bestandteile der heutigen Arbeitskultur. Dass bei der

grenzüberschreitenden Entsendung von Mitarbeitenden die Arbeitsgesetze des

jeweiligen Landes berücksichtigt werden müssen, ist ein komplexes Thema, welches

viele Unternehmen vor ressourcenintensive Herausforderungen stellt. Unabhängig

davon, ob es sich nur um einen kurzen Messebesuch im Ausland oder eine Workation

im Anschluss an den Urlaub handelt: Alle gesetzlichen Anforderungen, vom

korrekten Umgang mit der Sozialversicherung bis hin zu steuerlichen Risiken

müssen bei einer Entsendung / Dienstreise ins Ausland beachtet werden.



Dr. Julius Heintz, CEO der DVKG Deutsche Visa und Konsular Gesellschaft, weiß

aus langjähriger Erfahrung in der konsularischen Dienstleistung um die

Stolpersteine rund um die Themen Entsenderichtlinie, Visum, Immigration und

Workation. Weltweit unterstützt Heintz Reisende aus allen Ländern in alle Länder

mit dem Brand Global Consular Services, inklusive einem 24/7

Bereitschaftsdienst.







Bedeutung. Wo liegen die Risiken?



Die Risiken sind umfangreich und komplex. Bei einer Entsendung müssen

Meldepflichten und Einreisebestimmungen eingehalten werden. Im Rahmen der

Workation sind auch steuerliche Aspekte zu berücksichtigen. Wenn zum Beispiel

der Geschäftsführer im Ausland digital oder händisch signiert, wird eine

Betriebsstätte gegründet. Zum Schutz des eigenen Unternehmens braucht es

entsprechende Policys.



Was macht die Thematik so komplex?



Allein für die 31 EU & EFTA Staaten und ihre 47 verschiedene Anträge gelten

unterschiedliche Regeln der Entsenderichtlinie. Sprachbarrieren,

Registrierungspflichten zur Durchführung der Meldung und über 200

länderspezifische, sich verändernde Regularien verkomplizieren das Thema. Wir

sehen, dass Fachabteilungen sich mit den Anforderungen beschäftigen und

feststellen, wie ressourcenintensiv die Recherche der Regularien und die

Abbildung der notwendigen Prozesse sind. An dieser Stelle werden wir

kontaktiert. Wir unterstützen mit maßgeschneiderten Lösungen wie zum Beispiel

einem vom Reisenden eigenständig zu nutzenden Entscheidungsbaum für die

Regularien.



Über die der Reisende selbstständig seinen Antrag ausfüllt und einreicht?



Genauso erlebbar einfach ist es. Ich verfolge das Ziel, diese komplizierten und

manuell behafteten Prozesse zu digitalisieren und in einem intuitiv

durchführbaren Prozess der reisenden Person zur Verfügung zu stellen. Über uns

kann eine EU-, A1-Meldung oder ein Schengenvisum mit dem Smartphone

revisionssicher abwickelt werden. Die bürokratischen Abläufe werden für

Arbeitgebende und Arbeitnehmende erlebbar einfach und transparent. Die

Bereitschaft der Arbeitnehmenden, den Antragsprozess durchzuführen und als

Unternehmen regelkonform zu handeln, steigt. Das Ergebnis ist eine Bestätigung,

die die Einhaltung sämtlicher Regularien und sozialversicherungsrechtliche

Korrektheit für alle Seiten sicherstellt.



Die DVKG Deutsche Visa und Konsular Gesellschaft mbH wurde mit dem Ziel

gegründet, Kundenbedürfnisse der konsularischen Dienstleistung ernst zu nehmen

und durch technologisch moderne Lösungen erlebbar zu vereinfachen.



Weitere Informationen unter: http://www.dvkg.de oder

http://www.global-consular-services.com



Pressekontakt:



DVKG Deutsche Visa und Konsular Gesellschaft mbH

Friedrichstrasse 132

10117 Berlin



P: +49 30 2576 4860

M: mailto:Berlin@dvkg.de

W: http://www.dvkg.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/176503/5877694

OTS: DVKG Deutsche Visa und Konsular Gesellschaft mbH





