AKTIE IM FOKUS SDax-Neuling Alzchem setzt guten Lauf fort - Produktionsausbau Pläne zur deutlichen Ausweitung der Produktion kommen am Mittwoch bei den Anlegern von Alzchem gut an. Die Aktien des SDax -Aufsteigers setzten ihre jüngste Rally mit einem Anstieg um 5,4 Prozent fort. Das Spezialchemieunternehmen will in …