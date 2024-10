cyan: Breakeven im vierten Quartal erreichbar

Damit wirke die Ankündigung von cyan, im Laufe des vierten Quartals beim EBITDA und dem Cashflow den Breakeven zu schaffen, erreichbar. Das gelte noch mehr für das für 2024 ausgegebene Umsatzziel von 6,6 bis 7,4 Mio. Euro, was gegenüber 2023 einem Anstieg um 40 bis 57 Prozent entspräche und am unteren Ende nach Erachtens der Analysten bereits als so gut wie sicher angesehen werden könne.

Auch die weiteren Perspektiven seien vielversprechend. cyan berichte von einem anhaltenden dynamischen Wachstum der Nutzerzahl bei den meisten Kunden, darüber hinaus stehen in den nächsten Wochen und Monaten verschiedene Erweiterungen und Vertriebsstarts an. Auch befinde sich cyan nach eigenen Angaben in vielversprechenden Gesprächen mit neuen Interessenten, wobei diese nicht nur aus dem bisherigen Kernzielmarkt Telekommunikation stammen, sondern auch aus anderen Segmenten. So solle nach Vorbild der jüngst gestarteten Kooperation mit wefox und Allianz Partners eine ähnliche Zusammenarbeit im Bankenbereich anlaufen, darüber hinaus wolle cyan mit einem neuen Angebot das IT-Sicherheitsbedürfnis von kleinen und mittleren Unternehmen adressieren und ihnen eine moderne, leistungsfähige und günstige Lösung zum Schutz der Netzwerke und der Endgeräte offerieren.

Damit seien nach Einschätzung der Analysten bei cyan die Zutaten für eine erfolgreiche Entwicklung gegeben: das Unternehmen verfüge über eine starke technologische Basis und eine etablierte Position in einem attraktiven Markt, verfolge ein hochskalierbares Geschäftsmodell mit einem hohen Margenpotenzial, wachse dynamisch und dürfte in absehbarer Zeit hohe Cash-Überschüsse erwirtschaften. Vor allem aber bieten sich cyan noch vielfältige Expansionsmöglichkeiten, weswegen die positive Entwicklung mutmaßlich erst am Anfang stehe.

Diese positive Einschätzung spiegele sich im Bewertungsmodell der Analysten wider, das auf einem Wachstumsszenario mit hoher Umsatzdynamik und rasch steigenden Margen beruhe. Auf Basis dieses Szenarios, dessen Eintrittswahrscheinlichkeit mit der positiven Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf nach Einschätzung von SMCV-Research gestiegen sei, sehen die Analysten den fairen Wert der cyan-Aktie nun bei 4,40 Euro (bisher: 4,20 Euro). Trotz der in diesem Jahr positiven Performance konstatieren die Analysten für sie damit weiter ein sehr hohes Kurspotenzial und bestätigen deswegen das Urteil „Speculative Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 02.10.2024 um 12:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 02.10.2024 um 11:25 Uhr fertiggestellt und am 02.10.2024 um 12:00 Uhr veröffentlicht. veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2024/10/2024-10-02-SMC-Update-cyan_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die CYAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,20EUR auf Tradegate (02. Oktober 2024, 12:25 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Dr. Adam Jakubowski

Kursziel: 4,40 EUR