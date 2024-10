neoshare AG steigt mit neuer Tochtergesellschaft neoshare Real Estate GmbH in die Immobilienberatung ein und verstärkt das Führungsteam mit José Martínez, Spitzenvertreter der Immobilienwirtschaft (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Mit der Neugründung der neoshare Real Estate GmbH

setzt die neoshare AG ein klares Zeichen für die zentrale und nachhaltige

Bedeutung der Verbindung von Technologie und Beratung. Die neoshare Real Estate

GmbH, als Teil der neoshare Group, wird mit ihren tech-enabled Dienstleistungen

im Bereich Transaktion, Valuation sowie Debt & Structured Finance einen

nachhaltigen Beitrag zu mehr Effizienz, gesteigerter Qualität und

Datensicherheit in der Immobilienberatung beitragen. Dabei wird das klare Ziel

verfolgt, den Kunden das beste Angebot hinsichtlich Geschwindigkeit und

Beratungsqualität in einem integrierten Ökosystem anzubieten, um umfassende

Synergien für deren Erfolg zu nutzen.



Personalie: José Martínez wechselt von Groß & Partner zu neoshare







bei Groß & Partner ausscheidet, bringt eine beeindruckende Karriere mit in sein

neues Amt. Zuvor war er 27 Jahre bei BNP Paribas Real Estate Deutschland tätig,

wo er zuletzt als Geschäftsführer wirkte. Sein umfangreiches Fachwissen in den

Bereichen Immobilienberatung, Projektentwicklung und ESG hat ihm einen

hervorragenden Ruf in der Branche eingebracht.



In seiner neuen Funktion bei neoshare wird Martínez die strategische Ausrichtung

der neoshare Real Estate GmbH mitgestalten und insbesondere die Innovationskraft

und technologische Weiterentwicklung zur Unterstützung der

Beratungsdienstleistungen vorantreiben. Gemeinsam mit Piotr Bienkowski und

Sascha Baran wird er die Synergie von Technologie und Beratung nutzen, um dem

Immobiliensektor ein einzigartiges Lösungsangebot anzubieten.



Nico Singer , Gründer & Co-CEO von neoshare, kommentiert: "Unter der Leitung der

Geschäftsführer Piotr Bienkowski, José Martinez und Sascha Baran vereint das

Team der neoshare Real Estate GmbH tiefgreifendes Fachwissen und herausragende

Erfahrung mit innovativer Technologie. Diese Symbiose ermöglicht es uns,

tech-enabled Dienstleistungen anzubieten, die in ihrer Form einzigartig auf dem

Markt sind. Die Gründung der neoshare Real Estate GmbH markiert einen weiteren

Meilenstein auf unserem Weg, die digitale Transformation der Finanz- und

Immobilienbranche voranzutreiben und Real Estate 4.0 nachhaltig zu

verwirklichen. Mit José Martínez als Geschäftsführer und Partner gewinnen wir

einen weiteren Spitzenvertreter der Branche und eine ideale Ergänzung zu Piotr

Bienkowski, Peter Bigelmeier und Sascha Baran. Besonders freue ich mich, dass

Sascha Baran, ein geschätzter Weggefährte, mit seinem starken Team weiterhin

einen wesentlichen Beitrag zu unseren Beratungsleistungen leistet und den



