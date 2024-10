Dax am Mittag schwächer - Rheinmetall vorn

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Nach einem Start auf dem Niveau des Vortagesschlusses gab der Dax am Mittwoch bis zum Mittag nach. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.137 Punkten berechnet, 0,4 Prozent unter dem Schlussniveau vom Dienstag.



An der Spitze der Kursliste rangierten die Aktien von Rheinmetall und Adidas. Am Tabellenende fanden sich die Papiere von Brenntag, Deutscher Post und der Commerzbank wieder.









Derweil war die europäische Gemeinschaftswährung am Mittwochnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1071 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9033 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 75,72 US-Dollar, das waren 2,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Commerzbank Aktie Beiträge: 173.937 Beiträge: Rheinmetall Aktie Beiträge: 6.490 Beiträge: DHL Group Aktie Beiträge: 5.095 Beiträge: adidas Aktie Beiträge: 2.277 Beiträge: Brenntag Aktie Beiträge: 151 Beiträge: "Die Nervosität bleibt vorerst ein Begleiter am heutigen Handelstag", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die Investoren schauen gespannt auf die Preisentwicklungen an den Rohstoffmärkten. Genau von dort könnte dem Zinssenkungsthema ein dicker Strich durch die Rechnung gemacht werden", erklärte er. "Wenn die Energieträgerpreise wieder steigen, wird sich das auf die Inflationsentwicklungen auswirken und die Notenbanken auf den Plan rufen. Das würde insgesamt einige Verwerfungen herbeiführen, die die meisten Marktteilnehmer derzeit nicht auf der Agenda haben."Derweil war die europäische Gemeinschaftswährung am Mittwochnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1071 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9033 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 75,72 US-Dollar, das waren 2,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.