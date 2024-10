Dieser China-ETF explodiert aktuell wie selten zuvor

Konjunkturmaßnahmen der Regierung, darunter Unterstützungsprogramme für den Immobiliensektor sowie Zinssenkungspläne der People's Bank of China führten zu einer spürbaren Rallye am chinesischen Markt, insbesondere bei ETFs, wie dem Xtrackers MSCI China UCITS , der im September deutlich zulegte. In den vergangenen 5 Tagen stieg der MSCI-China-ETF-Kurs um über 20 Prozent.

Anleger, die auf kurzfristige Kursgewinne spekulieren, verstärken ihre Positionen. Hinzukommt, dass Leerverkäufer, die auf fallende Kurse gewettet hatten, durch diese unerwartet positive Marktentwicklung auf dem falschen Fuß erwischt wurden.

Insgesamt ist der Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C für Anleger interessant, die gezielt in den chinesischen Markt investieren möchten und langfristig von dessen Wachstumspotenzial profitieren wollen. Der ETF verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung des MSCI China Index nachzubilden. Dieser Index enthält große und mittelgroße Unternehmen, die an den wichtigsten Börsen in China notiert sind, darunter Unternehmen aus Sektoren wie Finanzen, Technologie, Konsumgüter und Industrie.

Es handelt sich dabei um einen thesaurierenden ETF, was bedeutet, dass Dividenden nicht ausgezahlt, sondern im Fonds wieder angelegt werden. Dies führt zu einer automatischen Wiederanlage und potenziell höheren Erträgen im Laufe der Zeit.

Aufgrund der Fokussierung auf einen einzigen Markt ist der ETF allerdings anfällig für Marktrisiken, die mit China verbunden sind, einschließlich wirtschaftlicher Schwankungen, politischer Unsicherheiten oder regulatorischer Eingriffe, wenngleich die Sektorenverteilung den Stärken des Landes angepasst scheint. Seit seiner Auflage hat der ETF lediglich eine durchschnittliche Kurssteigerung von 2,62 Prozent pro Jahr hingelegt. Allerdings kann sich die Performance in den vergangenen 2 Jahren durchaus sehen lassen. Von September 2022 bis September 2024 legte der ETF um circa 27,60 Prozent zu.

Zu den wichtigsten Zugpferden des ETFs gehören vor allem große chinesische Technologie- und Finanzunternehmen, die im MSCI China Index stark gewichtet sind:

Unternehmen Gewichtung Markwert-Anteil im ETF Industrie Year-to-date-Performance Tencent 16,21% 235,34 Mio. USD Kommunikationsdienste 59,88% Alibaba 9,31% 135,20 Mio. USD Nicht-Basiskonsumgüter 52,52% Meituan 4,77% 69,28 Mio. USD Nicht-Basiskonsumgüter 153,82% PDD 4,38% 63,57 Mio. USD Nicht-Basiskonsumgüter 2,92% China Construction Bank 3,15% 45,71 Mio. USD Finanzen 30,19% JD.com 2,30% 33,37 Mio. USD Nicht-Basiskonsumgüter 66,94% Xiaomi 1,93% 27,95 Mio. USD Informationstechnologie 53,06% Ping An 1,87% 27,17 Mio. USD Finanzen 60,76% Industrial and Commercial Bank of China 1,79% 26,04 Mio. USD Finanzen 30,48% BYD 1,65% 23,93 Mio. USD Nicht-Basiskonsumgüter 39,26%

Quelle: DWS 01.10.2024; wO Kursdaten 02.10.2024

"Bei Investitionen in China geht es vor allem um das richtige Timing", so Todd Sohn, Stratege bei Strategas. Dennoch bleibt der langfristige Ausblick gemischt. Der MSCI China Index performte in der Vergangenheit zum Teil deutlich schwächer als der US-Markt. Anleger sollten also vorsichtig bleiben. "Nach starken Kursgewinnen folgt oft eine Korrektur", warnt US Tiger Securities Analyst Bo Pei.

Auch Hedgefonds wie der von Milliardär David Tepper investieren verstärkt in chinesische Aktien. "Es gibt eine komplette Wende in Bezug auf China", erklärte Tepper gegenüber CNBC. Die Investmentbank Goldman Sachs meldete ebenfalls Rekordkäufe asiatischer Aktien durch gehebelte Fonds im September.

Chinas Aktienmärkte könnten durch die anhaltenden Maßnahmen weiter gestützt werden. "Sollten die weiteren Schritte der Regierung überzeugen, könnte der Bullenmarkt noch 3 bis 6 Monate andauern", so Pei. Dennoch bleibt Vorsicht geboten, denn Fehlalarme sind nicht ausgeschlossen.

JP-Morgan-Strategin Sylvia Sheng sieht optimistisch in die Zukunft:

Die Unterstützung der chinesischen Regierung für den Immobiliensektor und das Wirtschaftswachstum dürfte die Marktpreise stabilisieren und die Dynamik weiter antreiben.

Das sind die ETF-Stammdaten:

Name Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C ISIN LU0514695690 WKN DBX0G2 Ticker XCS6 GY Hauptmerkmale chinesische Unternehmen mit hoher und mittlerer Kapitalisierung, davon

A-Aktien, H-Aktien, B-Aktien, Red Chips, P-Chips und ausländische Notierungen; Abdeckung von etwa 85% der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung; Gewichtung nach streubesitzbereinigter Marktkapitalisierung; vierteljährliche Überprüfung Letzter Schlusskurs 16,77 US-Dollar Gesamtes Fondsvermögen ~1,31 Milliarden US-Dollar Pauschalgebühr p.a. 0,65% Art der Anteilsscheine Aktien (93,06%); Depository Receipts (6,94%) Region Schwellenländer Ertragsverwendung Thesaurierend Auflegungstermin 24.06.2010

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion