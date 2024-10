Kreml verurteilt Gewalt gegen Zivilisten im Nahen Osten

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland hat die Konfliktparteien im Nahen Osten zur Zurückhaltung aufgerufen und Angriffe auf die Zivilbevölkerung kritisiert. "Natürlich verurteilen wir alle Handlungen, die zum Tod von Zivilisten führen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Nachrichtenagenturen zufolge. Direkte Kritik an dem mit Russland verbündeten Iran wegen dessen Raketenangriffs auf Israel am Dienstagabend übte Peskow nicht.

Aus dem Kreml, der selbst einen Angriffskrieg gegen die benachbarte Ukraine führt, hieß es angesichts der Eskalation in Nahost, die Lage dort entwickle sich "nach dem alarmierendsten Szenario." Peskow sagte weiter: "Wir haben unsere Kontakte bei allen Seiten in diesem Konflikt, wir setzen unsere Kontakte fort und rufen alle Seiten zur Zurückhaltung auf."

In den vergangenen Wochen und Monaten hatte die russische Führung mehrfach Washington die Schuld für die Gewalt in der Region gegeben. Die USA hätten versucht, die Krise im Alleingang zu lösen und seien damit gescheitert, so der Tenor in Moskau./bal/DP/ngu