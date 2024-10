MLP nimmt sich mehr Gewinn vor - Höhere Erfolgsvergütungen

WIESLOCH (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister MLP setzt sich nach einem voraussichtlich starken dritten Quartal höhere Jahresziele. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern dürfte im laufenden Jahr zwischen 85 und 95 Millionen Euro erreichen, teilte der SDax-Konzern am Mittwoch in Wiesloch mit. Zuletzt stand die obere Hälfte der alten Spanne von 75 bis 85 Millionen Euro in den Plänen des Managements. Im dritten Jahresviertel fuhr der Konzern nach vorläufigen Eckdaten deutlich höhere Erfolgsvergütungen ein als bisher erwartet. Das operative Ergebnis der drei Monate dürfte demnach auch deutlich höher liegen als ein Jahr zuvor mit 7,8 Millionen Euro. Die MLP-Aktie zog mit den Nachrichten am Nachmittag zunächst spürbar an, lag zuletzt aber wieder auf dem Niveau des Vormittags und damit 1,8 Prozent im Plus.

Erfolgsabhängige Vergütungen fallen für die Wertentwicklung von Anlagekonzepten im Vermögensmanagement an und polstern das Ergebnis von MLP zu einem hohen Anteil auf. Vor einem Jahr hatte MLP im dritten Quartal nur 0,1 Millionen Euro aus den Vergütungen als Umsatz verbucht, diesmal rund 17 Millionen Euro. MLP will die vollständigen Zahlen am 14. November vorlegen./men/stk