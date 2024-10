Nahost-Konflikt hilft Rheinmetall - Platzierung belastet Renk

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Rüstungsunternehmen haben am Mittwoch angesichts der Ausweitung des Nahost-Konflikts überwiegend zugelegt. Während Rheinmetall nach einem ersten Anspringen schon am Vortag weiter stieg, erlahmte bei Hensoldt nach der Erholung der vergangenen Tage die Kaufbereitschaft. Für die zuletzt stabilisierten Renk -Titel ging es angesichts einer Aktienplatzierung bergab.

Nach dem iranischen Raketenangriff auf sein Land drohte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu mit einem Vergeltungsschlag. Wann und in welcher Form dieser erfolgen könnte, blieb zunächst offen. Bereits in der Nacht zum Mittwoch griff Israel im Kampf gegen die proiranische Hisbollah-Miliz aber erneut die libanesische Hauptstadt Beirut an. Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf US-Beamte, in einem möglichen Szenario könnte Israel die iranischen Nuklearanlagen attackieren. Der Iran selbst warnte Israel vor einem Vergeltungsschlag und drohte seinerseits eine heftige weitere Reaktion an.