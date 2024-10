Infineon auf dem Weg zum Quantencomputer

Lag das Allzeithoch noch im Jahr 2000 bei 94 Euro, tauchte die Aktie in der Finanzkrise 2009 bis auf 38 Cent ab. Jetzt ist die Aktie in einen stabilen Aufwärtstrend eingeschwenkt. Der aktuelle Kurs 31,51 Euro. Der Bedarf an Mikrochips steigt weltweit weiter. Der amerikanische Chiphersteller Nvidia zieht die ganze Branche mit nach oben. Auch für die Künstliche Intelligenz werden Massen an Spezialhalbleitern gesucht. Der US-Chipkonzern Micron stieg jetzt an einem Tag aufgrund guter Quartalszahlen um nahezu 17%! Die Aktien von Infineon gewannen 3,5%. Alles dreht sich um die Künstliche Intelligenz.

Micron machten im ersten Geschäftsquartal etwa 8,7 Milliarden Dollar Umsatz. Analysten haben nur etwa 8,3 Milliarden erwartet. Statt Flaute, wie vor zwölf Monaten, peilen die Amerikaner im laufenden Quartal einen Rekordumsatz an. Die weltweite Nachfrage nach Mikrochips zieht derzeit an. Die Phase der Flaute scheint vorbei. Deutschlands größter Chiphersteller steht auf der Kostenbremse. Infineon kündigte an, 1.400 Stellen zu streichen. Die Erholung der Branche geht nur langsam voran, räumte CEO Jochen Hanebeck ein. Der amerikanische Weltmarktführer Intel streicht sogar die Dividende. Der Stellenabbau bleibt in einem überschaubaren Rahmen, prozentual werden bei Infineon 2,4% der Arbeitsplätze wegfallen.

Ziel ist ein nachhaltiger turnaround. Außerdem beklagt der Vorstand hohe Leerstandskosten. Im laufenden Geschäftsjahr (per 30.9.) betragen diese rund 800 Millionen. Im Mai senkte der Vorstand die Jahresprognose und rechnet nun mit rund 15 Milliarden Euro Konzernerlöse und eine operative Umsatzrendite von 25%. Im Geschäftsjahr 2023 betrug die Marge 27% bei Erlösen von gut 16 Milliarden. Die größte Sparte ist Automotive, das für 2,1 Milliarden Umsatz steht. Die Geschäftsentwicklung im Reich der Mitte ist relativ stabil.Vorstandschef Hanebeck sieht seine Firma in China im Segment der Leistungshalbleiter für Autos als Marktführer.