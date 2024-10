Wie man damit sein Ausgabeverhalten verändert und clever Geld spart (FOTO)

Pattensen (ots) - Das Gehalt ist oft schneller ausgegeben, als man denkt und am

Ende des Monats bleibt wenig übrig - sparen scheint für viele aktuell unmöglich.

Dabei gibt es ganz einfache Methoden, die helfen, das eigene Ausgabeverhalten

nachhaltig zu verändern. Das Töpfe-Modell zum Beispiel.



Bei diesem Modell der Budgetierung handelt es sich um eine effektive Strategie,

die eigenen Finanzen zu behalten und das Geld sinnvoll auf alle wichtigen

Lebensbereiche aufzuteilen. Neben dem positiven Nebeneffekt, Geld plötzlich

bewusster zu nutzen, fällt es zudem noch leichter, gezielt zu sparen.

Nachfolgend erfahren Sie, wie Sie das Töpfe-Modell anwenden und so Ihr

Ausgabeverhalten verändern können.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mehr Struktur in die Finanzen bringenIn der Regel wird das Gehalt zum Monatsbeginn auf das Konto überwiesen. Oftmalsist es jedoch so, dass mehr als die Hälfte dieses Einkommens bereits zur Mittedes Monats ausgegeben ist. Meistens bleibt kaum etwas übrig, um zu sparen odergar zu investieren. Dieses sich wiederholende Muster begründet sich vor allemdurch unübersichtliche Finanzen. Eine Lösung, mit der sich dies durchbrechenlässt, bietet das sogenannte Töpfe-Modell. Mit diesem Ansatz lässt sich daseigene Geld besser verwalten.Das Töpfe-Modell wird durch die Budgetierung des Einkommens umgesetzt. Diessieht so aus, dass das Geld auf verschiedene Geldtöpfe verteilt wird, die alleeinem konkreten Zweck zugewiesen werden. Dies sind die (1) Fixkosten, dieAusgaben für (2) Freizeit und Vergnügen, (3) Spareinlagen sowie (4)Investitionen.Indem jedem dieser Bereiche ein fester Betrag zugewiesen wird, ist immertransparent ersichtlich, in welcher Höhe finanzielle Mittel für bestimmteAusgaben zur Verfügung stehen. Die Aufteilung erfolgt im Vorhinein und solltemöglichst realistisch und bewusst geplant werden.Strukturierung der einzelnen TöpfeDas Töpfe-Modell macht die Verteilung der Ausgaben übersichtlicher. Befindetsich das gesamte Geld auf einem Konto, geht dies schnell zu Lasten desfinanziellen Überblicks. Dies begünstigt Impulskäufe und verhindert oftmals,dass Sparziele erreicht werden. Leichter wird es, wenn das Einkommen aufeinzelne Budgets- also auf einzelne Töpfe aufgeteilt wird. Wie diese Verteilungkonkret aussieht, hängt von der individuellen Situation ab, denn eineallgemeingültige Lösung hierfür gibt es nicht. Eine Variante, die sich in derPraxis jedoch bewährt hat und für die meisten Einkommensarten realistisch ist,ist folgende:Fixkosten (50 bis 60 Prozent): Dieser Topf umfasst alle unvermeidlichen,wiederkehrenden Ausgaben, wie die Miete, Versicherungen, Lebensmittel, Telefon-,Handy- und Internetkosten, Mobilität und Ähnliches. Da alle Fixkosten