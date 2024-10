Fractus erweitert IoT-Patentlizenzierungsprogramm durch Unterzeichnung einer ADT-Vereinbarung und Beendigung eines Rechtsstreits

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Fractus, ein führendes Unternehmen im

Bereich der Antennentechnologie und der Lizenzierung von geistigem Eigentum, gab

heute die erfolgreiche Unterzeichnung einer Patentlizenzvereinbarung mit ADT,

dem Marktführer für vernetzte Alarmsysteme in den Vereinigten Staaten, bekannt.

Mit dieser Vereinbarung unterstreicht Fractus seine Führungsrolle in der IP- und

Antennentechnologie und stärkt seine Position im sich schnell entwickelnden

Bereich des Internet der Dinge (IoT).



Fractus hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht, indem es eine neue

Lizenzvereinbarung mit ADT abgeschlossen hat, nachdem es im Oktober 2022 eine

Patentverletzungsklage gegen ADT und Vivint eingereicht hatte (Verfahren

2:22-cv-00412-JRG und 2:22-cv-00413-JRG), in der es um interne

Antennentechnologie ging, die für Alarmsysteme von entscheidender Bedeutung ist.

Diese Vereinbarung, die zu der Anfang des Jahres mit Vivint getroffenen

Vereinbarung hinzukommt, festigt die Position von Fractus als wichtiger

Technologieanbieter auf dem Markt für das Internet der Dinge (IoT). Durch die

Erweiterung der Basis von Lizenznehmern innerhalb des IoT-Ökosystems bekräftigt

Fractus sein Engagement für den Schutz und die Monetarisierung seines geistigen

Eigentums.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Samsung Electronics Co Ltd St GDR! Long 1.048,30€ 1,11 × 9,77 Zum Produkt Short 1.295,14€ 1,17 × 8,94 Zum Produkt