Der Handel braucht Freiheit

Berlin (ots) - "Wir Groß- und Außenhändler brauchen endlich weniger Regulierung.

Wir brauchen Freiheit. Die Rahmenbedingungen in diesem Land verhindern einen

fairen globalen Wettbewerb" mahnte Dr. Dirk Jandura, Präsident des

Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) heute in Berlin

auf dem Unternehmertag des Verbandes vor knapp 400 Gästen aus Politik und

Verbandswelt, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz, Vizekanzler und

Wirtschaftsminister Robert Habeck sowie Finanzminister Christian Lindner. Der

Bundesverband feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen.



"Die Globalisierung gibt es, weil es den Handel gibt", betonte der Groß- und

Außenhandelspräsident die Rolle der Wirtschaftsstufe für die deutsche

Wirtschaft. "Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer beliefern das Land mit

allem, was tagtäglich gebraucht wird. Sie sind die Lebensadern der deutschen

Wirtschaft. Und an ihrer Seite steht seit 75 Jahren der BGA mit einer starken

Stimme in Berlin und Brüssel."







Berichtspflichten ohne Ende, veraltete Infrastruktur, eine Europäische Union,

die im globalen Wettbewerb nicht mithalten kann. Wir wollen Handeln für

Deutschland - dafür brauchen wir die Freiheit, es auch tun zu können".



Bundeskanzler Olaf Scholz gratulierte dem Verband und hob die Bedeutung der

mittelständisch geprägten Handelsunternehmen hervor: "Um Deutschland in diesen

vergangenen 75 Jahren zu einem erfolgreichen, international geachteten und

wohlhabenden Land zu machen, brauchte es neben einer guten Verfassung zugleich

auch die Millionen Männer und Frauen, die angepackt und unser Land aufgebaut

haben. Dafür brauchte es Verbände wie den BGA, der ebenfalls sein 75. Bestehen

in diesem Jahr feiert. Verbände, die die Interessen ihrer Mitglieder mit

Nachdruck gegenüber der Politik vertreten. So ist Deutschland erfolgreich

geworden - und so gehört uns auch die Zukunft."



"Dem Groß- und Außenhandel sowie den unternehmensnahen Dienstleistern kommt eine

Schlüsselrolle bei der Gewährleistung resilienter Lieferketten zu. Die Branche

hat sich angesichts der Herausforderungen der letzten Jahre äußerst

anpassungsfähig gezeigt und erhebliche Kraftanstrengungen erbracht, um eine

reibungslose Versorgung mit Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten, von der

Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen profitieren", betonte Vizekanzler und

Wirtschaftsminister Robert Habeck die Rolle der drittgrößten deutschen

Wirtschaftsstufe.



Bundesfinanzminister Christian Lindner stellte sich den Fragen der anwesenden

Unternehmerinnen und Unternehmer. "Das Fundament für den wirtschaftlichen Erfolg Seite 2 ► Seite 1 von 2



