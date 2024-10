Exness punktet mit LALIGA Ein Meilenstein in der Geschichte der lateinamerikanischen Partnerschaft LIMASSOL, Zypern, 1. Oktober 2024 /PRNewswire/ - Exness, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Multi-Asset-Brokerage, hat an diesem Wochenende mit einer spektakulären Veranstaltung seine Rolle als offizieller Regionalpartner von LALIGA in …