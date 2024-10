IPO angekündigt Kann dieser Small-Cap-Chiphersteller Nvidia herausfordern? Cerebras Systems ist im Vergleich mit KI-König Nvidia in jeder Hinsicht ein Zwerg. Dennoch will das Unternehmen mit seinen KI-Systemen den Markt aufmischen. Ein Börsengang soll frisches Kapital in die Kassen spülen.