Vortex Energy arbeitet mit NRCan bei der Erforschung der unterirdischen Speicherung von Wasserstoff und der Lagerung von Salzkernen zusammen

2. Oktober 2024 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX | OTC: VTECF | FWB: AA3) („Vortex“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit National Research Canada („NRCan“) eine Vereinbarung über die Erforschung der Speicherung von Wasserstoff und die Lagerung von Salzkernen abgeschlossen hat. Ungefähr 118 Meter Salzkern aus dem Kernbohrloch VTX-West-23-1 und 279 Meter Salzkern aus dem Kernbohrloch VTX-24-3 (zusammen der „Salzkern“) werden für einen Zeitraum von zwei Jahren in der Anlage von NRCan Geological Survey of Canada in Calgary (Alberta) gelagert. Vortex hat die Energieregulierungsbehörde der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador über die vorübergehende Kernlagerung und die laufenden Forschungsarbeiten von NRCan informiert und die Genehmigung für diese Lagerungs- und Forschungsaktivitäten erhalten.

Während der Lagerung des Salzkerns wird NRCan Forschungsarbeiten und Tests mit dem Salzkern zur Unterstützung seines Projekts mit dem Titel „Geoscience in Support CSA Z341 Updates for Underground Hydrogen Storage“ durchführen. Das Projekt sieht eine umfassende kanadaweite Bewertung von Halit-Salzformationen mit dem Ziel vor, die sichere und langfristige Speicherung von Wasserstoffgas in Kavernen, die in diesen Salzformationen entwickelt wurden, sowie dessen Entnahme zu ermöglichen.

Während des Lagerungszeitraums wird die University of Alberta („U of A“) Zugang zu ausgewählten Teilen des Salzkerns haben, um mineralogische Analysen, Experimente zum Nachweis des Konzepts und Simulationsstudien durchzuführen. Am 29. April 2024 erhielt das Gemeinschaftsprojekt von Vortex und der U of A mit dem Titel „Field Trial of Hydrogen Storage in Canadian Domal and Bedded Salts“ Fördermittel von Alberta Innovates in Gesamthöhe von 1,2 Millionen $.

Paul Sparkes, seines Zeichens Chief Executive Officer von Vortex, sagt dazu: „Wir freuen uns, mit NRCan und der U of A bei der Erforschung der Speicherung von Wasserstoff in Salzkavernen zusammenzuarbeiten. Wir hoffen, dass diese Zusammenarbeit ihre Forschung vorantreibt und uns zu einem besseren Verständnis des Potenzials unseres Salzprojekts Robinsons River verhelfen wird.“