mehr-tanken Report September 2024 / Kraftstoffpreise - weiterhin deutlicher Rückgang bei Super und Diesel

Stuttgart, Deutschland (ots) - Die Kraftstoffpreise in Deutschland setzten ihren

Abwärtstrend fort. Im September fielen die Preise für Super E5 und Super E10 um

jeweils 7,1 Cent pro Liter. Auch der Dieselpreis verzeichnete einen Rückgang von

5 Cent pro Liter. Der durchschnittliche Preis pro Liter Super E5 lag im

September bei 1,70 Euro, für Super E10 bei 1,641 Euro und für Diesel bei 1,541

Euro.



Der höchste Preis wurde direkt zu Beginn des Monats verzeichnet, gefolgt von

einem stetigen Rückgang mit leichten Schwankungen zur Monatsmitte. Am 12.

September wurde mit 1,681 Euro pro Liter E5 der niedrigste Stand des Monats

erreicht. Günstig tanken konnte man donnerstags und mittwochs, während sonntags

und montags höhere Preise verzeichnet wurden.





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Shell Aktie Beiträge: 10.171 Beiträge:

Auch auf deutschen Autobahnen sind die Kraftstoffpreise im September wiedergefallen. Super E5 wurde um 8,9 Cent günstiger und lag im Durchschnitt bei 1,877Euro pro Liter. Die höchsten Preise wurden auf Autobahnen in Sachsen (2,222 EUR)und in Hamburg (2,283 EUR) registriert.Leicht steigende Preisschwankungen bei Super E5 und E10, Diesel stärkerbetroffenIm September schwankten die Preise für Super E5 und E10 im Tagesverlauf imSchnitt zwischen 7,7 und 10,8 Cent pro Liter, was einen leichten Anstieggegenüber dem Vormonat darstellt. Diesel verzeichnete hingegen stärkerePreisschwankungen: zwischen 9,6 und 12,5 Cent pro Liter.Ost-Deutschland tankte auch im September am günstigstenDer günstige Trend des Vormonats setzte sich im Osten Deutschlands fort. InBerlin lag der Preis bei 1,666 Euro pro Liter Super E5, inMecklenburg-Vorpommern bei 1,687 Euro und in Brandenburg bei 1,692 Euro. ImGegensatz dazu waren die Preise im Saarland mit 1,714 Euro, in Thüringen mit1,715 Euro und in Schleswig-Holstein mit 1,725 Euro am höchsten. Erneut zeigtesich ein deutlicher Unterschied zwischen den Preisen auf Autobahnen und dennormalen Tankstellen. In Hamburg stieg diese Differenz für Super E5 imDurchschnitt von 56,7 auf 58 Cent pro Liter.Das Städte-Ranking: regionale Unterschiede von bis zu 25,5 Cent pro Liter E5Auch im September 2024 gab es deutliche Preisunterschiede beim Tanken von SuperE5 in deutschen Städten. Die höchsten Preise wurden in Konstanz mit 1,909 Euro,in Dormagen mit 1,808 Euro und in Eschweiler im Rheinland mit 1,799 Euroverzeichnet. Die günstigsten Preise fanden sich dagegen in Viersen mit 1,651Euro, in Kaiserslautern mit 1,653 Euro und in Pforzheim mit 1,654 Euro. Dadurchverringerte sich die Preisspanne zwischen den teuersten und günstigsten Städtenum 1 Cent von 26,5 auf 25,5 Cent.Das Marken-Ranking: ED, Globus und ELAN die günstigsten - Aral, Shell und AGIP ENI die teuersten MarkenIm September gehörten ED mit 1,666 Euro, Globus mit 1,668 Euro und ELAN mit1,675 Euro zu den günstigsten Marken für einen Liter Super E5. Die teuerstenMarken waren Aral mit 1,715 Euro sowie Shell und AGIP ENI mit 1,708 Euro. Dermaximale Preisunterschied zwischen den günstigsten und teuersten Marken lagsomit bei bis zu 4,9 Cent pro Liter Super E5.Die MOTOR PRESSE STUTTGART ( http://www.motorpresse.de ) ist eines der führendenSpecial-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben undSyndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppepubliziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, promobil,MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special InterestMedien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle,Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind dieGründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. HermannDietrich-Troeltsch.Pressekontakt:Gaby WillemsReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1289mailto:gwillems@motorpresse.dehttp://www.motorpresse.deLinkedIn / Facebook shop.motorpresse.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/133390/5877997OTS: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT