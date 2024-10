Diese US-Unternehmen sind am stärksten durch ihre China-Exposition gefährdet

Ford belegt demnach unter den 250 größten börsennotierten US-Unternehmen mit einem Gesamtrisiko-Score von 69 von 100 den ersten Platz, wie aus dem neuesten Index hervorgeht, der von dem in New York ansässigen Beratungsunternehmen veröffentlicht wurde.

Apple und der Klimaanlagenhersteller Carrier Global belegen mit jeweils 65 Punkten gemeinsam den zweiten Platz, während Tesla und Coca-Cola mit 63 Punkten gemeinsam den dritten Platz belegen. Cummins, Honeywell International, RTX, Walt Disney und Caterpillar vervollständigen die Top 10.

Fords Risiko sei laut des Index ab 2022 um 20 Punkte gestiegen, wobei sein aktueller Wert laut Strategy Risks mehr als doppelt so hoch ist wie die durchschnittliche Bewertung von 34.

Die Vorgehensweise? Die Umsätze der Unternehmen in China, Partnerschaften mit chinesischen Unternehmen und dem Staat, Risiken im Zusammenhang mit Arbeits- und Menschenrechten und Lieferketten sowie die mangelnde Offenlegung ihrer eigenen Risikobewertung in dieser Region wurden bei der Bewertung des Risiko-Scores berücksichtigt.

"Da wir keine Einblicke in die Methodik oder die Erstellung dieser Rankings haben und erhebliche Zweifel an der Gültigkeit der Bewertung haben, haben wir nichts zu dieser Geschichte beizutragen", kommentiert Ford das Ranking.

Der Index misst nicht die "Präsenz in China" oder den "Marktanteil in China", sondern die "Exposition in China" – also wie stark Ford mit China verflochten ist und wie stark es den Risiken in China ausgesetzt sei, so Strategy Risks.

US-Unternehmen, die in China präsent sind, sind im Allgemeinen mit erhöhten Risiken konfrontiert, da die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt in allen Bereichen, von der Technologie bis zur Militärmacht, zunehmen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion