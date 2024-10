LANDO NORRIS TRÄGT DIE NEUE TURIN KOLLEKTION VON TUMI UND DIE KULTIGE ALPHA X AUF EINE REISE AN DIE FRANZÖSISCHE RIVIERA

Bildmaterial der Kampagne: HIER

Mit der neuen Turin-Kollektion verschiebt TUMI einmal mehr die Grenzen des Performance-Luxus. Diese Kollektion aus hochwertigem italienischem Leder mit edlen Metallakzenten wurde für den vielseitigen Mann entworfen. Turin bietet sieben elegante Modelle - Rucksäcke, Aktentaschen, Tragetücher, Taschen und mehr - zu Preisen von 450 bis 1.495 USD an, die sich sowohl für die Arbeit als auch für Reisen und Freizeit eignen. Jedes Stück in elegantem Schwarz trägt das neue „T"-Logo von TUMI und verbindet Luxus mit innovativem Design.

Als offizieller Start der Turin-Kollektion bietet die Kampagne einen neuen Look und ein neues Gefühl für TUMI, indem sie einen dynamischen Athleten in seiner besten Form - perfekt verkörpert durch Lando - vor der großartigen Kulisse eines Schlosses am Meer in Frankreich zeigt. Vor der Kamera der Fotografin Emma Panchot und des Regisseurs Arnaud Uyttenhove kommt Landos Persönlichkeit zum Vorschein, während er uns mit seinen Lieblingsprodukten von TUMI durch einen Tag in seinem unvorhersehbaren Leben führt.

„Lando ist seit über drei Jahren ein unschätzbarer Partner für TUMI, der unsere Kooperationen und Kampagnen immer wieder spannend macht", sagt Jill Krizelman, SVP of Global Marketing & eCommerce. „Diese Kampagne ist etwas ganz Besonderes, denn sie zeigt Lando aus einer lebendigen und frischen Perspektive und fängt seinen unverwechselbaren Stil und seine Persönlichkeit auf eine neue Art und Weise ein. Es gibt wirklich niemanden, der besser geeignet wäre, die neue Turin-Kollektion vorzustellen."