Silberpreis legt los. Mit dieser Produzentenaktie auf einen Ausbruch setzen  

Silberpreis scheiterte am Widerstand

Silber scheiterte am Widerstand von 32+ US-Dollar. Mehrere Versuche, den markanten Widerstandscluster aufzubrechen, blieben erfolglos. Das könnte Silber nun kurzfristig in Bedrängnis bringen. So oder so ähnlich könnte man die Situation unter technischen Aspekten zusammenfassen.