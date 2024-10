Infinity RT-Module von DMEGC Solar zeigen hervorragende Blendschutzleistung im SPF-Institutstest

DONGYANG, China, 2. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- DMEGC Solar hat die Blendschutzprüfungen für seine neuen Infinity RT-Doppelglas-Solarmodule mit einem speziellen Frontglas am renommierten SPF-Institut in Rapperswil, Österreich, abgeschlossen. Die SPF-Bewertung vergleicht die reflektierte Leuchtdichte der Anti-Glare-Doppelglasmodule von DMEGC mit der eines herkömmlichen Solarmoduls, die beide auf einem 2x2mm-Doppelglaskonzept basieren. Die Ergebnisse zeigten eine erhebliche Verringerung der Blendwirkung. Bei den Bewertungen wurden Einfallswinkel von 10° bis 70° verwendet, wobei die Leuchtdichtemessungen unter hellen Sonnenlichtbedingungen (100.000 lx) durchgeführt wurden. Die gemessene reflektierte Leuchtdichte (Lv, 10°) für das Anti-Glare-Modul von DMEGC betrug 14.200 cd/m² und lag damit deutlich unter den 101.500 cd/m², die für das herkömmliche Panel gemessen wurden. Diese beträchtliche Verringerung unterstreicht die Besonderheit des Produkts, nämlich die geringe Reflexion des Frontglases. Unter Bezugnahme auf die "Certification Specifications and Guidance Material for Aerodromes Design" (CS-ADR-DSN, Ausgabe 2, 29. Januar 2015), die für Flughafenanlagen eine maximale Leuchtdichte von 20.000 cd/m² vorschreibt, sind diese Ergebnisse mehr als interessant. Das Anti-Glare-Modul von DMEGC bleibt deutlich unter diesem Grenzwert und ist aufgrund dieser deutlich geringeren Lichtreflexion die ideale Wahl für Solarprojekte in der Nähe von Flughäfen, Autobahnen und Bahnlinien.

DMEGC Solar kombiniert die neue Marktgröße 2382 x 1134 x 30 mm mit der speziellen Anti-Glare-Produktlösung, einer perfekten Kombination aus Spitzentechnologie und branchenführender Leistung. Das Modul wurde mit drei Hauptvorteilen konzipiert: