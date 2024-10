ROUNDUP/Aktien New York Anfangsverluste aufgeholt - Nahost-Krise bleibt Thema Die Furcht vor einer weiteren Eskalation des Nahost-Konflikts hat am US-Aktienmarkt am Mittwoch zunächst weiter für Zurückhaltung gesorgt. Die Verluste zum Auftakt holten die Indizes aber nach der ersten Handelsstunde auf. So notierte der …