Wirbelstürme verursachen viel mehr Tote als gedacht

STANFORD/BERKELEY (dpa-AFX) - Der Sturm "Helene" hat im Südosten der USA unmittelbar zahlreiche Todesopfer gefordert - neue wissenschaftliche Erkenntnisse legen nahe, dass in den kommenden Jahren noch Tausende weitere Tote hinzukommen könnten. Denn solche tropischen Wirbelstürme verursachten über lange Zeit eine erhöhte Sterblichkeit, heißt es in einer Studie, die in der renommierten Fachzeitschrift "Nature" erschienen ist.

Die Forschenden werteten Daten im Zusammenhang mit 501 Stürmen aus den Jahren 1930 bis 2015 aus. Computermodellen zufolge führten die Stürme in diesem Zeitraum zu 3,6 bis 5,7 Millionen Todesfällen, die es ohne die Naturkatastrophen nicht gegeben hätte. Durchgeführt wurde die Studie von Solomon Hsiang von der Stanford University und Rachel Young von University of California in Berkeley, beide in den USA gelegen.