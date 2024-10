KONJUNKTUR vom 02.10.2024 - 17.00 Uhr

WASHINGTON - Die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt hat sich im September wieder robuster gezeigt. In der Privatwirtschaft wurden mehr Stellen geschaffen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl der Beschäftigten um 143.000, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Es ist der erste Anstieg, nachdem sich der Zuwachs zuvor fünf Monate in Folge abgeschwächt hatte. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit 125.000 neuen Stellen gerechnet.

PARIS - Frankreichs neue Mitte-Rechts-Regierung will Medienberichten zufolge für ihren Sparkurs im kommenden Jahr auch die Renten antasten. Die öffentlichen Ausgaben sollen um insgesamt 40 Milliarden Euro sinken, wie französische Medien übereinstimmend berichten. Als eine Maßnahme sollen demnach die Renten statt zum Jahreswechsel erst zum Juli an die Inflation angepasst werden. Renten sind in Frankreich ein sensibles Thema. Wegen der Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron hatte es im vergangenen Jahr monatelang Streiks und Proteste gegeben.

Scholz verspricht Unternehmen Entlastung bei Strompreisen

BERLIN - Bundeskanzler Olaf Scholz hat der deutschen Wirtschaft Entlastungen bei den Strompreisen zugesagt. Der SPD-Politiker sagte bei einem Unternehmertag des Außenhandelsverbands BGA in Berlin, es solle sichergestellt werden, dass die Übertragungsnetzentgelte nicht immer weiter steigen. Kurzfristig könne dies durch einen Bundeszuschuss zu den Übertragungsnetzentgelten umgesetzt werden. Finanzminister Christian Lindner (FDP) reagierte zurückhaltend auf den Vorstoß.

Kabinett bringt Bürgergeld-Verschärfungen auf den Weg

BERLIN - Bürgergeld-Empfängerinnen und -Empfänger müssen bald mit höheren Strafen bei Ablehnung einer Arbeit rechnen. Das Bundeskabinett brachte entsprechende Verschärfungen auf den Weg. Wer etwa eine zumutbare Arbeit, Ausbildung oder Maßnahme ohne triftigen Grund ablehnt, muss künftig sofort mit einer deutlicheren, nämlich 30 Prozent betragenden Kürzung der Grundsicherung für drei Monate rechnen.

Streit um Autozölle: Wissing warnt vor Marktbarrieren



BERLIN - Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat im Streit um Strafzölle der EU auf Elektroautos aus China vor "Marktbarrieren" gewarnt. Der FDP-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, Marktbarrieren stellten kein geeignetes Instrument dar, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen beziehungsweise europäischen Automobilindustrie zu stärken.

Eurozone: Arbeitslosenquote verharrt auf Rekordtief



LUXEMBURG - Die Arbeitslosigkeit im Euroraum hat sich im August nicht verändert und verharrte auf einem Rekordtief. Die Arbeitslosenquote in den 20 Euro-Staaten betrug wie im Vormonat 6,4 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Dies ist die niedrigste Quote seit Bestehen des Währungsraums. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Ein Jahr zuvor hatte die Arbeitslosenquote bei 6,6 Prozent gelegen.

Streit um Autozölle - Habeck weiter für politische Lösung

BERLIN - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck pocht im Streit um Strafzölle der EU auf Elektroautos aus China weiter auf eine politische Lösung. Er stimme "mit allen überein, die sagen, dass Zölle nicht die Lösung sind", betonte der Grünen-Politiker beim Berlin Global Dialogue. "Natürlich müssen wir als marktorientierte und exportorientierte Nation dafür sorgen, dass gleiche Wettbewerbsbedingungen herrschen und sich alle an die Regeln halten." Er habe da Zweifel, sagte Habeck. "Aber meine größere Sorge als Wirtschaftsminister dieses Landes ist, dass ich jetzt überall eine Entwicklung neuer Handelsschranken sehe."

