DRV bewertet Verschiebung des Anwendungsstarts für EUDR als zwingend notwendig I "Gewonnene Zeit muss sinnvoll genutzt werden " (FOTO)

Berlin (ots) - Der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) sieht die heute in Brüssel

angekündigte Verschiebung des Anwendungsstarts der EU-Verordnung für

entwaldungsfreie Lieferketten (EUDR) als richtig und zwingend notwendig an.



DRV-Geschäftsführer Dr. Philipp Spinne: "Die EU-Kommission zieht die Notbremse -

und das ist gut so. Bei einer Umsetzung der Verordnung zum Jahresende wäre es

fast zwangsläufig zu schwerwiegenden Störungen in den Rohstofflieferketten und

Lieferengpässen gekommen. Die Umsetzung wäre aufgrund massiver Mängel und

handwerkliche Fehler schlichtweg nicht umsetzbar gewesen. Insbesondere das

notwendige IT-System für die Millionen von Datensätzen zum jetzigen Zeitpunkt

wäre nicht einsatzbereit gewesen. Darauf haben wir seit Monaten hingewiesen und

auch Bundesminister Cem Özdemir in seiner Forderung unterstützt, den

Anwendungsstart zu verschieben.







und rechtssicher zu machen. Ein massiver bürokratische Aufwand muss verhindert

werden. Dazu gehört, Erzeuger, deren Rohstoffe aus Ländern mit geringem oder

keinem Entwaldungsrisiko kommen, außen vor zu lassen. Durch die Verschiebung um

12 Monate besteht nun wieder die Chance, sich auf das eigentliche wichtige Ziel

der EUDR zu besinnen: einen positiven Effekt für die globale

Entwaldungssituation zu erzielen. Dazu braucht es ein sorgfältiges und

durchdachtes Vorgehen. Nun müssen nur noch Parlament und Rat den Weg frei

machen."



Über den DRV



Der DRV ist der politische Spitzenverband aller Genossenschaften und

genossenschaftlich orientierten Unternehmen der deutschen Agrar- und

Ernährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der Wertschöpfungskette Lebensmittel

erzielen die 1.656 Mitgliedsunternehmen in der Erzeugung, im Handel und in der

Verarbeitung pflanzlicher und tierischer Produkte mit 114.000 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern sowie 6.000 Menschen in Ausbildung einen Umsatz von 82,6

Milliarden Euro. Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damit

Eigentümer der Genossenschaften.



Der DRV ist registrierter Interessenvertreter im Sinne des Lobbyregistergesetzes

(Registernummer: R001376) und hat den Verhaltenskodex des Deutschen Bundestages

und der Bundesregierung akzeptiert.



