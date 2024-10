Ölpreise geben Aufschläge teilweise wieder ab - US-Rohöllagerbestände steigen

LONDON/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch zugelegt. Der Angriff des Irans auf Israel hatte den Preisen bereits am Dienstag deutlich Auftrieb gegeben. Allerdings fielen die Preise am Nachmittag merklich unter ihre Tageshöchstkurse zurück.

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November stieg auf 74,46 Dollar. Das waren 88 Cent mehr als am Vortag. Der Brentpreis war am Mittag zwar noch kurzzeitig über 76 Dollar gestiegen. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI legte um 89 Cent auf 70,70 Dollar zu. Am Mittag hatte er allerdings noch bei 72,50 Dollar gelegen.