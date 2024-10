DAX schwächelt, Dow Jones im Aufwind: Die Gewinner und Verlierer des Tages**

Entwicklung der Indizes

Heute zeigen sich die wichtigsten Börsenindizes in Deutschland und den USA mit gemischten Entwicklungen. Der DAX steht aktuell bei 19.178,82 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,18%. Auch der MDAX und der SDAX notieren im negativen Bereich, wenn auch weniger stark: Der MDAX liegt bei 26.823,41 Punkten mit einem leichten Rückgang von 0,02%, während der SDAX bei 14.092,86 Punkten um 0,04% nachgibt. Deutlich stärker im Minus ist der TecDAX, der bei 3.371,54 Punkten steht und einen Verlust von 0,44% hinnehmen muss. Im Gegensatz dazu zeigen sich die US-amerikanischen Indizes heute freundlicher. Der Dow Jones steht aktuell bei 42.251,12 Punkten und kann ein Plus von 0,23% verbuchen. Auch der S&P 500 zeigt sich positiv und notiert bei 5.718,85 Punkten, was einem Anstieg von 0,21% entspricht. Während die deutschen Indizes heute überwiegend Verluste hinnehmen müssen, können die US-amerikanischen Märkte leichte Gewinne verzeichnen.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von adidas mit einem Anstieg von 1.63%.Rheinmetall folgt mit 1.21%, während die Deutsche Börse mit 0.90% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die deutliche Verluste verzeichnen. Commerzbank führt die Negativliste mit einem Rückgang von 1.81%, gefolgt von Münchener Rück mit -1.75% und Sartorius Vz. mit -1.74%.Im MDAX stechen die Topwerte hervor, angeführt von Lanxess mit einem beeindruckenden Plus von 3.99%. Wacker Chemie folgt dicht dahinter mit 3.95%, während Carl Zeiss Meditec mit 2.71% ebenfalls stark performt.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen signifikante Rückgänge, angeführt von TUI mit -4.74%. Deutsche Lufthansa folgt mit -4.49% und Nordex verzeichnet einen Rückgang von -3.19%.Die SDAX-Topwerte sind von einer starken Performance geprägt, insbesondere Alzchem Group mit einem Anstieg von 6.58%. Eckert & Ziegler und PNE folgen mit 3.87% und 2.89%.Die Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls negative Tendenzen, wobei RENK Group mit -5.42% den stärksten Rückgang verzeichnet. Verbio und JOST Werke folgen mit -3.28% und -3.21%.Im TecDAX sind die Topwerte ebenfalls stark, angeführt von Eckert & Ziegler mit 3.87%. PNE und Carl Zeiss Meditec folgen mit 2.89% und 2.71%.Die TecDAX-Flopwerte zeigen negative Entwicklungen, wobei Nordex mit -3.19% und freenet mit -1.94% die größten Verluste erleiden. SMA Solar Technology verzeichnet einen Rückgang von -1.75%.Im Dow Jones sind die Topwerte durch Salesforce mit einem Anstieg von 2.60% angeführt. Unitedhealth Group folgt mit 1.29%, während Caterpillar mit 0.69% im Plus liegt.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen signifikante Verluste, angeführt von Nike (B) mit einem Rückgang von -6.23%. Merck & Co und Coca-Cola folgen mit -1.46% und -1.16%.Die Topwerte im S&P 500 werden von Caesars Entertainment mit einem Anstieg von 6.23% angeführt. KLA Corporation und Applied Materials folgen mit 4.12% und 3.39%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls deutliche Rückgänge, angeführt von Conagra Brands mit -9.92%. Nike (B) und Tesla verzeichnen Rückgänge von -6.23% und -3.72%.