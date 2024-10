DZ BANK stuft NIKE INC auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Nike nach Quartalszahlen und gekappter Prognose von 83 auf 85 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Sportartikelkonzern habe schnell auf den Umsatzrückgang und die sinkende Rentabilität durch einen Wechsel an der Vorstandsspitze reagiert, schrieb Analyst Aristotelis Moutopoulos in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht die Möglichkeit, dass der neue Vorstandschef Elliott Hill die Kernwerte wieder in den Vordergrund rückt, um junge Konsumenten für Nike zu gewinnen und das Unternehmen im Sportartikelsegment wieder an die Spitze zu führen. Dieser Weg werde aber Zeit benötigen. Die nötigen Produktinnovationen dürften ebenfalls erst im Geschäftsjahr 2025/26 erste Ergebnisse zeigen./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2024 / 16:28 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2024 / 16:45 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,63 % und einem Kurs von 76,17EUR auf Tradegate (02. Oktober 2024, 17:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Aristotelis Moutopoulos

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



