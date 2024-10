Aktien New York Wenig verändert - Nahost bleibt Thema, Anleger bleiben ruhig Die jüngste Eskalation des Nahost-Konflikts hat am US-Aktienmarkt zur Wochenmitte kaum noch belastet. Anleger reagierten besonnen, Panik bleibe aus, sagten Händler mit Blick auf den am Vortag erfolgten iranischen Raketenangriff auf Israel und die …