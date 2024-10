Zinsen, Öl, Kriegsefahr: Jetzt wird alles noch viel bullischer!

Fed und die EZB senken bereits die Zinsen, nun hat heute Japans Regierungschef klar gemacht, dass die Bank of Japan die Zinsen nicht anheben sollte - damit ist der Carry Trade wieder aktiv, Dollar-Yen steigt deutlich und hilft damit auch den Aktienmärkten an der Wall Street. Dazu noch die Stimulus-Bombe aus China und die extreme Rally chiinesischer Aktien - viel bullischer geht es nicht mehr - oder? Wäre da nicht die latente Kriegsgefahr: wie wird Israel auf die Attacke des Iran reagieren? Und was passiert mit dem Ölpreis im Falle eines israelischen stärkeren Gegenschlags? Dazu noch der Hafenstreik in den USA (sowie noch dazu der bei Boeing) - all das ist latent inflationär und könnte die Fed zwingen, die Zinsen weniger zu senken als von den Märkten längst eingepreist..

