LenioBio arbeitet mit ReciBioPharm zusammen, um die ALiCE®-Technologie zu erweitern und die Impfstoffproduktion zu beschleunigen

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Förderung der 100-Tage-Mission der

CEPI zur Beschleunigung der Impfstoffentwicklung



LenioBio, das führende Unternehmen im Bereich der schnellen zellfreien

Proteinexpressionstechnologien, freut sich, eine Zusammenarbeit mit

ReciBioPharm, einer globalen Contract Development and Manufacturing Organization

(CDMO), bekannt zu geben, um die Fähigkeiten zur Herstellung von Proteinen zu

erweitern und die Impfstoffproduktion zu beschleunigen.



Diese Zusammenarbeit ist Teil des erweiterten Umfangs des von der CEPI

finanzierten Projekts von LenioBio, das die Kapazität und Geschwindigkeit der

proprietären ALiCE®-Proteinexpressionstechnologie von LenioBio zur

Beschleunigung der Produktion von impfstoffrelevanten Proteinen für den Einsatz

in klinischen Studien demonstrieren soll. Dieses Projekt steht in vollem

Einklang mit der 100-Tage-Mission, die von der CEPI angeführt wird.





Das Projekt wurde nach einem erfolgreichen ersten halben Jahr verlängert, in demLenioBio alle wichtigen Meilensteine erreicht hat. Sie haben erfolgreichnachgewiesen, dass ALiCE® in der Lage ist, zuverlässig impfrelevante Proteine inkleinem Maßstab aus zellfreien DNA-Formaten zu produzieren, und haben eine Reiheneuartiger Qualitätskontrolltests entwickelt, um während des gesamtenProteinproduktionsprozesses die höchsten Standards für Produktintegrität und-sicherheit zu gewährleisten.Aufbauend auf diesem Erfolg wird LenioBio mit ReciBioPharm zusammenarbeiten, umeine skalierte Produktion von Impfstoffproteinen mit ALiCE® zu erreichen. DieExpertise von ReciBioPharm in der Prozessentwicklung und Herstellung komplexerBiologika sowie die globale Präsenz des Unternehmens werden entscheidend dazubeitragen, das volle Potenzial von ALiCE® für die Impfstoffherstellung zuerschließen und den Weg für zukünftige GMP-Anwendungen zu ebnen."Die Teilnahme an der 100-Tage-Mission ist eine Ehre und eine großeVerantwortung", sagte André Goerke, Geschäftsführer von LenioBio. "UnsereZusammenarbeit mit ReciBioPharm bringt uns der Verwirklichung der Vision einerschnellen Impfstoffentwicklung einen Schritt näher. Durch die Übertragung derProteinproduktion mit ALiCE® an eine führende CDMO wollen wir den dringendenBedarf an einer schnellen Impfstoffproduktion decken, die für die Eindämmung neuauftretender Gesundheitsbedrohungen entscheidend ist."Die neu angekündigte Zusammenarbeit betrifft den Technologietransfer für dieProteinproduktion eines Impfstoffkandidaten im 10-Liter-Maßstab unter Verwendungvon ALiCE® - einschließlich der vor- und nachgelagerten Arbeitsschritte - an den