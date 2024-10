Frische Q3-Zahlenupdates von: Volkswagen, JP Morgan, Wells Fargo und Fastenal

Tipp aus der Redaktion: Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!*Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig – und das alles in der brandneuen App. Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!*Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig – und das alles in der brandneuen App. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

Konjunkturdaten



01:50 Uhr, Japan: Geldmenge M3, 9/24

08:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 9/24 (detailliert)

14:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 9/24

16:00 Uhr, USA: Universität Michigan, Stimmungsindex 10/24



Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 11.10.2024 Zeit Land Relev. Termin 08:00 GBR NS verarbeitendes Gewerbe (Monat) 08:00 GBR Industrieproduktion (Monat) 08:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) 08:00 GBR Bruttoinlandsprodukt (MoM) 08:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN Nettoveränderung der Beschäftigung 14:30 USA Erzeugerpreisindex (Jahr) 14:30 USA Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr) 14:30 USA Erzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) 14:30 CAN Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 14:30 USA Erzeugerpreisindex (Monat) 14:30 CAN Arbeitslosenquote 16:00 USA Uni-Michigan: Fünfjährige Inflationserwartung der Verbraucher 16:00 USA Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen 16:30 CAN Bank of Canada - Umfrage zur Prognose der Geschäftsaussichten 19:10 USA Fed Bowman Rede 20:00 USA Monatliches Budget-Statement



