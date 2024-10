UniDoc Health nimmt an der HLTH 2024 als Teil des Standes von S&P500 TelCo teil

Vancouver, Bc (ots/PRNewswire) - -- Integration fortschrittlicher

eHealth-Lösungen mit den neuesten Telekommunikationsdiensten



UniDoc Health Corp. (CSE: UDOC) (FRA: L7T) (OTCQB: UDOCF) ("UniDoc" oder das

"Unternehmen"), ein Innovator im Bereich eHealth, freut sich, seine Teilnahme an

der HLTH 2024 Konferenz als Teil des Standes eines der größten S&P 500

US-Telekommunikationsunternehmen ("TelCo") bekannt zu geben.



Wichtigste Erkenntnisse:





- UniDoc Health stellt seine fortschrittliche eHealth-Plattform auf der HLTH2024 als Teil des TelCo-Standes vor.- Die Partnerschaft mit TelCo integriert hochmoderne Kommunikationsdienste indas Gesundheitsangebot von UniDoc.- Teilnehmer können im Voraus Termine mit UniDoc-Vertretern vereinbaren, um dieneuen Lösungen zu erkunden.Antonio Baldassarre, CEO von UniDoc, kommentierte: "Diese Zusammenarbeit mitTelCo stellt für UniDoc eine enorme Chance dar, seine Reichweite zu vergrößernund den Wert unserer eHealth-Plattform zu steigern. Durch die Integrationunserer eHealth-Lösungen in das globale Netz von TelCo sind wir in der Lage,innovative Erfahrungen und Ergebnisse im Gesundheitswesen zu liefern. UnsereTeilnahme an der HLTH 2024 bietet eine Plattform, um zu zeigen, wie diesePartnerschaft Patienten und Anbietern gleichermaßen zugute kommen kann."Die Veranstaltung, die vom 20. bis 23. Oktober 2024 im Venetian Expo Center inLas Vegas stattfindet, ist der erste Schritt in der laufenden Partnerschaftzwischen UniDoc und TelCo, die sich darauf konzentriert, dieKommunikationsdienste von TelCo mit der eHealth-Plattform von UniDoc zuintegrieren, um einem globalen Publikum umfassende Gesundheitslösungenanzubieten.Die Partnerschaft zwischen UniDoc und TelCo zielt darauf ab, durch eineKombination von eHealth-Diensten und fortschrittlichen Kommunikationsplattformendie Einbindung von Patienten und die Effektivität von Ärzten zu verbessern.Darüber hinaus soll die Zusammenarbeit durch den Einsatz von KI-gestütztenTechnologien die Datenanalyse verbessern und eine präzisere und vorausschauendeGesundheitsversorgung ermöglichen, die zu schnelleren Diagnosen undBehandlungsoptionen führt.UniDoc wird auf der HLTH 2024 seine innovativen Lösungen vorstellen, die dieGesundheitsversorgung verändern sollen. Die Teilnehmer werden ermutigt, UniDocam Stand von TelCo zu besuchen, um mehr darüber zu erfahren, wie dieeHealth-Plattform von UniDoc, integriert mit den Kommunikationsdiensten vonTelCo, die sich entwickelnden Bedürfnisse der globalen Gesundheitsgemeinschafterfüllen kann.Interessierte Teilnehmer, die ein persönliches Treffen mit einem Vertreter des