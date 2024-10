Casio veröffentlicht zweite Collaboration mit der südkoreanischen Girlgroup ITZY

TOKYO, 3. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. gab heute die Einführung der GMD-S5610IT bekannt, einer neuen Ergänzung der stoßfesten Uhren der Marke G-SHOCK. Diese zweite Collaboration zwischen G-SHOCK und dem Markenbotschafter ITZY ist in fünf verschiedenen Modellen erhältlich.

Seit ihrem Debüt im Februar 2019 erfreut sich ITZY einer enormen Unterstützung durch eine weltweite Fangemeinde, insbesondere in asiatischen Ländern. Im Februar 2023 nahm Casio die Girlband als Markenbotschafter von G-SHOCK unter Vertrag und erkannte die phänomenale Übereinstimmung zwischen den kraftvollen Songs und Auftritten von ITZY und der wesentlichen Identität von G-SHOCK, die sich durch Robustheit auszeichnet.