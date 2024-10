TAGESVORSCHAU Termine am 3. Oktober 2024 Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 3. Oktober 2024 ^ TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Tesco, Halbjahreszahlen 09:00 DEU: Pentixapharm, erster Handelstag an der Frankfurter Börse CHE: Sika AG (Capital Markets Day) TERMINE …