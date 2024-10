Betreiberfirma hält an Gasförderung vor Borkum 2024 fest Der Energiekonzern One-Dyas will weiterhin noch in diesem Jahr Gas in der Nordsee vor der ostfriesischen Insel Borkum fördern. Dazu nimmt das niederländische Unternehmen in einem Genehmigungsverfahren für ein benötigtes Stromkabel einen neuen …