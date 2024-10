Silber wohl vor Kursrücksetzer

Ein längerer Kursrückgang bei Silber ist aktuell aber nicht zu erwarten. Zunächst wird lediglich mit einem Kursrückgang bis zum 50er-EMA im Bereich von 29,80 USD gerechnet, sollte es denn zu dem erwarteten Abpraller am Widerstand um 32 USD kommen. Sollte es weiter tiefer gehen, wäre ein weiterer Kursrückgang bis zur Unterstützung um 29,20 USD zu erwarten, wo aktuell die obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke verläuft. In diesem Bereich ist dann zunächst mit einer Gegenbewegung nach oben zu rechnen.

Fazit

Zunächst bieten sich für den Silber-Future Positionen auf der Short-Seite an. Diese könnten etwas über dem massiven Widerstand im Bereich um 32 USD abgesichert werden. Der erwartete Rücklauf sollte den Bereich von 30 USD anlaufen, vielleicht sogar etwas tiefer durchrutschten bis in den Bereich von 29 USD. In der Folge ist aber mit eher wieder steigenden Kursen und einem erneuten Hochlauf zu rechnen. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP6Z12 kann vom gegenwärtigen Niveau bereits eine Rendite von 62,80 Prozent herausspringen, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 3,73 Euro ermittelt.