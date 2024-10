Neue Daten zeigen, dass der Einsatz der 3D-Probentomosynthese die Ergebnisse von Brustkrebsoperationen verbessern kann

„Das MOZART System mit seiner Tomosynthese-Bildgebungstechnologie liefert uns sofortige und sehr detaillierte 3D-Informationen, die es uns ermöglichen, präzisere chirurgische Entscheidungen zu treffen", bemerkte Dr. Kothari. „Die Reduzierung von Wiederholungsoperationen ist ein großer Vorteil für Patientinnen und Gesundheitssysteme."

Die auf dem Symposium vorgestellten Daten untermauern frühere klinische Ergebnisse aus den USA, wo das MOZART-System seit mehreren Jahren ein wertvolles Instrument für die intraoperative Randbeurteilung ist. Mehrere Studien haben gezeigt, dass das System nicht nur zu einer Verringerung der Reexzisionsraten beiträgt, sondern auch zu einer Verbesserung der Patientenkosmetik und der chirurgischen Gesamteffizienz führen kann*.

Richard Whelton, Marketingleiter bei KUBTEC, sagte: „Wir sind über diese neuen Daten aus Europa begeistert, aber es ist keine Überraschung. Wir bei KUBTEC sind der Meinung, dass das MOZART-System zum Standard für das Randmanagement gehören sollte. Wir werden noch mehr Brustchirurgen auf der ganzen Welt dazu aufrufen, ihre Daten beizusteuern, damit wir gemeinsam die Zukunft der Brustchirurgie gestalten können."

*Weitere Informationen über das MOZART System, einschließlich Details zu früheren Studien, finden Sie unter www.kubtec.com. Eine Aufzeichnung der Vorträge des Symposiums wird auf der Website verfügbar sein.

Über KUBTEC:

KUBTEC ist ein Medizintechnikunternehmen in Familienbesitz mit Hauptsitz in Connecticut, USA. Unsere Leidenschaft gilt der Entwicklung innovativer Technologien, die eine präzise Chirurgie bei Brustkrebs ermöglichen und so zu besseren Behandlungsergebnissen und einer höheren Qualität der Versorgung führen. Seit fast 20 Jahren sind wir führend in der Bildgebung von Proben im Operationssaal, im Pathologielabor und in der Biopsieabteilung. Darauf aufbauend bieten wir jetzt auch ein innovatives Gammasonden-Detektionssystem an, das sich nahtlos in unsere Bildgebungslösungen integrieren lässt.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2194547/MicrosoftTeams_image__10_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/neue-daten-zeigen-dass-der-einsatz-der-3d-probentomosynthese-die-ergebnisse-von-brustkrebsoperationen-verbessern-kann-302266100.html