Volkswagen Zwickau: Betriebsrat tritt zurück – Neuwahlen in Krisenzeiten!

Parallel zu diesen Entwicklungen fällt die Volkswagen-Aktie auf den vorletzten Platz im DAX, nachdem sie bereits am Montag um 2 Prozent gesunken war. Der Kursverlust seit Jahresbeginn beläuft sich auf etwa 16 Prozent. Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von 131 Euro auf 103 Euro gesenkt, bleibt jedoch bei der Einstufung "Outperform". Analyst Tom Narayan sieht dennoch Potenzial für Volkswagen, Liquidität zu generieren und Dividenden auszuschütten.

Der Betriebsrat des Volkswagen-Werkes in Zwickau hat seinen Rücktritt erklärt und plant Neuwahlen, um eine Führungslosigkeit inmitten einer Krise mit drohendem Stellenabbau und möglichen Werkschließungen zu vermeiden. Diese Entscheidung erfolgt vor dem Hintergrund eines anhaltenden Rechtsstreits über die Betriebsratswahl 2022, die von den Vorinstanzen als unwirksam eingestuft wurde. Betriebsratschef Uwe Kunstmann betont, dass es verantwortungslos wäre, die Belegschaft schutzlos dem Unternehmen auszusetzen. Die Neuwahlen sind für Anfang 2025 angesetzt, während der aktuelle Betriebsrat bis dahin im Amt bleibt.

Das Zwickauer Werk, das vollständig auf die Produktion von Elektroautos umgestellt ist, hat bereits Maßnahmen ergriffen, wie die Streichung der Nachtschicht und die Nichtverlängerung von Verträgen befristet Beschäftigter, um den Herausforderungen von Absatzproblemen und geplanten Einsparungen zu begegnen. Die Unsicherheit über die Zukunft des Standorts wird durch die bevorstehenden Neuwahlen des Betriebsrats verstärkt.

Zusätzlich sieht sich das VW-Werk in Osnabrück mit einer ungewissen Zukunft konfrontiert, da der erhoffte Zuschlag für die Produktion eines Elektro-Porsche nicht mehr in Aussicht steht. Der Standort, der 2.300 Mitarbeiter beschäftigt, könnte ab 2026 ohne Folgemodelle dastehen, was die Sorgen um die Arbeitsplatzsicherheit verstärkt.

Auf der positiven Seite hat Volkswagen im dritten Quartal 2023 den US-Absatz seiner Marke VW um 6 Prozent auf 93.271 Fahrzeuge gesteigert, während der Absatz des Elektro-SUV ID.4 um mehr als die Hälfte einbrach. Im Gegensatz dazu verzeichnete die Tochter Audi in den USA einen Rückgang des Absatzes um 21 Prozent.

Insgesamt steht Volkswagen vor erheblichen Herausforderungen, einschließlich der Notwendigkeit, betriebsbedingte Kündigungen und Werkschließungen in Betracht zu ziehen, während gleichzeitig die Neuwahlen des Betriebsrats und die Unsicherheiten in der Produktion an den Standorten Zwickau und Osnabrück anhalten.

