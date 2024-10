Nel ASA: Stornierung schockt Anleger – Aktienkurs bricht ein!

Der norwegische Wasserstoffspezialist Nel ASA hat bekannt gegeben, dass die im April 2023 getroffene Vereinbarung mit Hy Stor Energy über die Reservierung von 1 Gigawatt Kapazität für alkalische Elektrolyseure storniert wurde. Diese Nachricht führte am Dienstag zu einem Rückgang der Nel-Aktien um bis zu 7,6 Prozent an der Osloer Börse, bevor sie den Handel letztlich mit einem Minus von 6 Prozent beendeten. Auch am Mittwoch setzte sich der Abwärtstrend fort.

Nel ASA erklärte, dass die Kapazitätsreservierung gemäß den Rechnungslegungsstandards des Unternehmens nicht als Auftragseingang verbucht wurde. Daher habe die Stornierung keinen Einfluss auf den bestehenden Auftragsbestand. Das Unternehmen behält zudem die nicht erstattungsfähige Gebühr für die Reservierung. Analysten von Citi äußerten jedoch Bedenken, dass Nel Schwierigkeiten haben könnte, den Auftragsbestand für 2025 zu sichern. Investoren könnten besorgt sein, wenn es Nel nicht gelingt, den Auftragseingang in der zweiten Jahreshälfte zu steigern.