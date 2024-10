Gerresheimer-Aktie im freien Fall: Gewinnwarnung sorgt für Unsicherheit! Am Dienstag, nach einem dramatischen Kursrückgang am Vortag, blieben die Anleger von Gerresheimer verunsichert. Der Rückgang wurde durch eine Gewinnwarnung des Unternehmens ausgelöst, die die Aktie um 18 Prozent fallen ließ. Am Dienstag fiel der …