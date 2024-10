Rio Tinto: Analysten heben Kursziel – Aluminium-Sparte im Aufschwung!

Die Aktie des britisch-australischen Bergbaukonzerns Rio Tinto hat seit ihrem Jahrestief Anfang September eine bemerkenswerte Erholungsrallye von über 20 Prozent erlebt. Dies hat die Berenberg Bank veranlasst, ihr Kursziel für die Aktie anzuheben. Analyst Richard Hatch hebt die Aktie von "Halten" auf "Kaufen" und erhöht das Kursziel von 56 auf 62 Britische Pfund (ca. 74,50 Euro).

Traditionell galt das Aluminiumgeschäft von Rio Tinto als Schwachstelle, insbesondere nach der Übernahme von Alcan im Jahr 2007 für 38 Milliarden US-Dollar, die als eine der größten Fehlinvestitionen der Branche angesehen wurde. Dennoch sieht Hatch nun Potenzial in der Aluminium-Sparte, insbesondere nach einem Besuch der Produktionsanlage in Quebec, Kanada. Dort betreibt Rio Tinto ein umfangreiches Netzwerk von Wasserkraftwerken, das in den 1920er Jahren errichtet wurde. Hatch ist überzeugt, dass es an der Zeit sei, das Aluminiumgeschäft neu zu bewerten, da die Zukunft vielversprechend aussieht.