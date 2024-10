Mutares verkauft MobiLitas: Erfolgreicher Exit und neue Wachstumspläne! Die Mutares SE & Co. KGaA hat am 1. Oktober 2024 den Verkauf ihres Portfoliounternehmens MobiLitas an Savina bekannt gegeben. Der Kaufpreis liegt im einstelligen Millionenbereich. MobiLitas, ein Anbieter von öffentlichen Verkehrsdiensten mit Sitz in …