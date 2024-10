Israelische Truppen im Libanon: Eskalation des Konflikts mit der Hisbollah!

Erstmals seit fast zwei Jahrzehnten sind israelische Bodentruppen in den Libanon eingedrungen, was den Konflikt zwischen Israel und der schiitischen Hisbollah weiter eskalieren lässt. Diese militärische Offensive erfolgt rund ein Jahr nach dem Beginn des Gaza-Kriegs, der durch einen Terrorüberfall der Hamas auf Israel ausgelöst wurde. Die israelische Armee bezeichnete die Angriffe als "begrenzt" und zielte auf militärische Stellungen der Hisbollah in Grenznähe. In Reaktion darauf feuerten die Islamisten Raketen auf Tel Aviv, was die Spannungen in der Region weiter anheizte.

Die Situation im Libanon ist angespannt, da Israel Evakuierungen in fast 30 Gemeinden anordnete, was auf bevorstehende Angriffe hindeutet. Schätzungen zufolge könnten bis zu einer Million Binnenflüchtlinge im Libanon durch die anhaltenden Kämpfe betroffen sein. Die UN meldete bereits mindestens 1000 Tote seit Beginn der jüngsten israelischen Offensive vor zwei Wochen. Die israelische Armee verfolgt das Ziel, die Hisbollah so weit zu schwächen, dass diese ihre Angriffe einstellt und die vertriebenen Israelis in ihre Wohngebiete zurückkehren können.