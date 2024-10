Infineon: Stabilisierung im Halbleitermarkt trotz Herausforderungen!

Die Infineon Technologies AG, als bedeutender Akteur im Halbleitermarkt, zeigt Anzeichen einer Stabilisierung und eines potenziellen Aufschwungs, nachdem die Aktie in der Finanzkrise 2009 auf ein Tief von 38 Cent gefallen war. Der aktuelle Kurs liegt bei 31,51 Euro, was auf einen stabilen Aufwärtstrend hindeutet. Der weltweite Bedarf an Mikrochips, insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI), trägt zur positiven Entwicklung bei. Führende Unternehmen wie Nvidia und Micron treiben die Branche voran, wobei Micron kürzlich aufgrund starker Quartalszahlen einen Anstieg von fast 17% verzeichnete.

Die Nachfrage nach Mikrochips hat sich erholt, und Analysten prognostizieren für Micron im laufenden Quartal Rekordumsätze. Im Gegensatz dazu sieht sich Infineon, Deutschlands größtem Chiphersteller, mit Herausforderungen konfrontiert. CEO Jochen Hanebeck gab an, dass die Erholung der Branche nur langsam voranschreitet, was zur Entscheidung führte, 1.400 Stellen abzubauen – etwa 2,4% der Belegschaft. Diese Maßnahme soll helfen, die Kosten zu senken, da das Unternehmen hohe Leerstandskosten von rund 800 Millionen Euro im laufenden Geschäftsjahr beklagt.