Ukrainische Armee rüstet auf: Drohnenproduktion und internationale Kooperation

Die Ukraine intensiviert ihre Bemühungen zur Aufrüstung ihrer Armee und setzt dabei auf eine verstärkte Zusammenarbeit mit internationalen Rüstungsunternehmen. Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte in einer Videobotschaft, dass es für die Ukraine von entscheidender Bedeutung sei, nicht nur auf die Unterstützung von Partnerländern zu setzen, sondern auch auf das Interesse globaler Verteidigungsunternehmen. Dies geschieht im Kontext eines kürzlich in Kiew abgehaltenen Forums der Verteidigungsindustrie, an dem Vertreter aus über 30 Ländern sowie fast 300 ukrainische und ausländische Unternehmen teilnahmen.

Selenskyj hob hervor, dass die Ukraine bereits in der Lage sei, Rüstungsgüter zu produzieren, die zuvor nicht verfügbar waren, darunter das Kaliber 155 und verschiedene Drohnentypen. Ministerpräsident Denys Schmyhal kündigte an, dass bis Ende des Jahres 1,5 Millionen Drohnen hergestellt werden sollen, und die Rüstungsproduktion des Landes sich im Vergleich zu 2023 verdreifacht habe. Diese Entwicklungen sind Teil der ukrainischen Anstrengungen, sich gegen die anhaltende russische Invasion zu wappnen.